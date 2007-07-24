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Небезопасное купание

24 июля 2007 14:01
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190 человек пострадали в этом году от церкариоза на озере Нарочь.Здесь обитает большое количество водоплавающих птиц, которые и служат переносчиками личинок. Они вызывают воспалительную реакцию, но серьезной опасности для жизни человека не представляют.
Отметим, в республике реализуется Госпрограмма экологического оздоровления Нарочи. В числе возможных вариантов решения проблемы заражения церкариозом - проекты по углублению озера, отпугиванию водоплавающих птиц. Пока же во избежание неприятностей, отдыхающим не стоит купаться в закрытых органами Госсаннадзора местах.
# Здоровье

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