Не все йогурты одинаковы полезны

Вслед за Европой Россия сняла с продажи ряд молочных продуктов с пищевыми добавками Е412, загрязненными токсическими веществами.

Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рекомендует покупателям воздержаться от употребления некоторых продуктов, на этикетке которых значится Е 412. В Беларусь же официальных документов, которые стали бы основанием запретить реализацию импортных молочных продуктов в нашей стране, не поступали.

Ядовитые стабилизаторы обнаружены в продукции лишь отдельных европейских компаний. В некоторых молочных продуктах из Германии и сливках финской компании "Валио". В них содержится гуаровая камедь или Е412 - индийского или швейцарского производства. На прилавках гастронома ничего и не слышали про опасные стабилизаторы. Многие и вообще не знают, что это такое.

В лаборатории Республиканского научно-практического центра гигиены строго проверяют на безопасность как импортные йогурты, так и отечественные. Гуаровая смола считается натуральным компонентом и числится в списке разрешенных у белорусской санитарно-гигиенической службы - и не представляющей никакой опасности для здоровья детей и взрослых. Однако проверка на наличие опасных диоксинов в Е412 в нашей стране не проводится - нет специального оборудования. И сам стабилизатор в нашей стране не выпускается, а закупается за границей.

На сегодняшний момент у белорусских санитарных служб нет никаких официальных документов, которые стали бы основанием запретить реализацию импортных молочных продуктов в нашей стране. А йогурты, сливки и кефиры белорусского производства проходят жесточайший контроль - люди привыкли к отечественным маркам, которые уже зарекомендовали себя по показателям безопасности и качества.

