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Наталья Кочанова: в Беларуси сделан новый шаг в лечении и диагностике онкозаболеваний

15 июня 2016 13:31
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Новости Беларуси. Лечение рака в Беларуси вышло на новый уровень развития. Такое мнение высказывают международные эксперты, собравшиеся сегодня в Минске.

В столице открылся 9-ый съезд  онкологов и радиологов СНГ и Евразии. Он продлится 2 дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Ожидается, что по завершению медики определят новые методы ранней диагностики и эффективного лечения.

В Беларуси для борьбы с онкологией используются препараты нового поколения. Из лекарственных средств, которые применяются для проведения химиотерапии, около 60-ти % - белорусского производства.

Нина Шарашенидзе, врач-гематолог (Грузия):
У вас очень развитая медицина насчёт онкологии, у вас есть прекрасный Центр трансплантологии, где делается пересадка костного мозга при гематологических заболеваниях и пересадка печени. В общем, вы можете этим похвастаться, потому что у вас насчёт гематологии и онкологии очень большие успехи

Наталья Кочанова, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
У нас действительно эта служба находится на достаточно серьёзном уровне и Вы знаете, что в последние годы, в 2015 году в октябре были введены уникальные объекты: молекулярно-генетическая лаборатория, Центр позитронно-эмиссионной томографии, которые позволяют сегодня - это новый шаг совершенно в лечении и диагностике  онкологических заболеваний. И доступность лечения онкобольных у нас в стране, как и по всем другим заболеваниям, конечно, доступно для населения. 

# Медицина # Здоровье # Наталья Кочанова # Нина Шарашенидзе

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