Наступил сезон вирусных инфекций

Городские поликлиники переполнены - сезон вирусных инфекций.

Ежедневно диагноз ОРВИ ставят двум тысячам минчанам. Большинство из них - дети. По наблюдениям медиков, эти цифры типичны для середины сентября. Ситуация может ухудшиться к октябрю. Это не эпидемия, спешат успокоить врачи. Подъем заболеваемости ОРВИ осенью есть всегда: именно так организм реагирует на стресс, коим является холод. Нынешняя статистика мало чем отличается от прошлых лет.

Большинство заболевших - дети. Так, в 4-й городской поликлинике регистрируют до 50 случаев ОРВИ у детей, у взрослых - на полтора десятка меньше. У малышей, замечают медики, и болезнь протекает тяжелее. Тяжелых случаев, когда ребенок попадает в больницу, немного - около 1%. Но, как говорят медики, болезнь легче предотвратить, чем ее лечить.

Совет родителям - стараться поменьше появляться с малышом в многолюдных местах. Ведь, напоминают врачи, сейчас - только начало сезонного подъема ОРВИ. Количество больных будет расти и в октябре. Что же касается более коварной напасти - гриппа, - то его появление эпидемиологи предполагают в январе.

