Насколько чистым воздухом дышат минчане?

На вопросы по экологии Минска отвечает председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Боровиков

Есть районы, где воздух чище, чем в центре, такие как Чижовка — ближе к водохранилищу.

В новостройках не хватает зелени, а зелень — это наш чистый воздух, это лёгкие города.

Я живу в Заводском районе — заводам же надо где-то размещаться. Конечно, хотелось бы, чтобы они размещались за городом. Я научно не могу подойти — отношусь к другой специальности — но интуиция мне подсказывает, что сложная обстановка.

Насколько интуитивно правы минчане, думая, что в центре города воздух загрязнён?

Понятие «загрязнён/не загрязнён» — конечно, загрязнён, он загрязнён и в деревне. Но в какой степени — другой вопрос.

Улицы Тимирязева, Челюскинцев, Богдановича, радиальная, площадь Свободы — наиболее загрязнены.

Правильно, это «благодаря» вкладу автотранспорта, 85% загрязнения по городу — это выбросы автотранспорта. Что делается в этом направлении: открываем генеральный план застройки Минска —в частности, кольца дорог и многоуровневые развязки.

То есть, чем больше мы дадим дорог автомобилям, тем чище будет воздух в городе?

Безусловно — что такое ехать на первой-второй передаче по этим ямам, и что такое идти на скорости 60-70 км/ч в городе, не тормозя перед светофорами и прочее.

То, что Минск является одним из самых экологически чистых городов, подтверждают и ;bтежи города в том числе.

Я бывал во многих городах Беларуси, и Минск меня вполне устраивает экологической обстановкой — много зелени.

Мне кажется, что она не на 100% хорошая, потому что многие деревья желтеют не вовремя — это уже какой-то показатель экологической обстановки.

Вы не согласны с последним мнением о пожелтевших деревьях?

Здесь вопрос не в воздухе, а антигололёдных средствах, которые мы применяем — из двух зол выбирают меньшее. Безопасность движения — да, страдают деревья. Вы обратите внимание: в первую очередь желтеет дерево перед светофором — почему? Трактор, который идёт и разбрасывает смесь, останавливается на красный свет светофора и в это время продолжает бросать.