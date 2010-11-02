НАН Беларуси: Белорусские сельхозпроизводители пока не выращивают генномодифицированных культур

Хотя исследования в этом направлении в академическом Институте генетики и цитологии проводятся давно. В частности, испытывались генетически модифицированные виды сахарной свеклы и картофеля.

Зенон ЛОВКИС, генеральный директор Научно-практического центра по продовольствию НАН Беларуси:

Спешить с их промышленным внедрением, по моему мнению, не следует. Ведь пока так и не известно, как повлияют генномодифицированные продукты на здоровье будущих поколений. Не случайно ведь Минздрав запретил использовать детское питание даже при малейшем наличии в нем ГМО.

По другим группам продуктов белорусское законодательство обязывает продавца довести до сведения потребителей информацию о содержании генетически модифицированных составляющих. Покупателю предоставляется право самому решать, приобретать такой товар или нет, сообщает www.ctv.by со ссылкой на «Белорусскую ниву».

Зенон ЛОВКИС, генеральный директор Научно-практического центра по продовольствию НАН Беларуси:

Минздрав, Госстандарт и Научно-производственный центр по продовольствию НАН Беларуси строго контролируют импортную продукцию, приготовленную с использованием кукурузы, сои и риса. В нашем Республиканском контрольно-испытательном комплексе есть лаборатория генномодифицированных продуктов, где их проверяют. Информацию о товаре, не имеющем соответствующей маркировки, направляем в Госстандарт. Там принимается решение о запрете на его ввоз в страну. Дальше — два пути: либо продукция уходит с белорусского рынка, либо поставщики маркируют все упаковки наклейками с извещением о содержании ГМ-продуктов.

