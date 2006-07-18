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Найдено средство защиты от радиации

18 июля 2006 07:30
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Ученые Института генетики и цитологии Национальной академии наук Беларуси разработали средство для защиты живых организмов от радиации. Основа средства - природный пигмент меланин, который содержится в волосах человека, синем винограде и грибах. Пигмент является мощнейшим радиозащитным веществом природного происхождения. К тому же, содержащийся в средстве меланин преграждает путь радиации в ДНК и хромосому. Благодаря этому к минимуму сводится вероятность возникновения мутаций на генном уровне. В качестве сырья для препарата ученые предлагают почвенные грибы - технология их выращивания не требует больших затрат, а меланин они содержат в больших количествах.
# Здоровье

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