Найдено средство защиты от радиации

Ученые Института генетики и цитологии Национальной академии наук Беларуси разработали средство для защиты живых организмов от радиации. Основа средства - природный пигмент меланин, который содержится в волосах человека, синем винограде и грибах. Пигмент является мощнейшим радиозащитным веществом природного происхождения. К тому же, содержащийся в средстве меланин преграждает путь радиации в ДНК и хромосому. Благодаря этому к минимуму сводится вероятность возникновения мутаций на генном уровне. В качестве сырья для препарата ученые предлагают почвенные грибы - технология их выращивания не требует больших затрат, а меланин они содержат в больших количествах.