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Найдена причина привыкания к табаку

06 декабря 2006 15:50
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Японские ученые обнаружили ген, который несет ответственность за это пагубное пристрастие.

Установлено, что заядлые курильщики благодаря этому гену менее отравляются никотином и поэтому легче втягиваются в курение. Дальнейшие эксперименты исследователей смогут подсказать способ нейтрализации гена или использования его особенностей для того, чтобы эффективно избавляться от вредной привычки.

Тем временем, в Америке вредной привычкой считают пристрастие к жирной пище. Городской совет Нью-Йорка запретил использование в ресторанах города продуктов, содержащих транс-жиры. Именно они, по мнению медиков, приводят к ожирению и сердечно-сосудистым заболеваниям. В большом количестве такие жиры содержатся в гидрогенезированном растительном масле, которое используют при выпечке и жарке. Согласно новому закону, с 1 июля 2007 года ресторанам будет запрещено использовать такое масло, а с 1 июля 2008-го запретят использование любых продуктов, содержащих транс-жиры.

# Здоровье

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