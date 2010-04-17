Над Беларусью повисло облако пепла, образовавшееся после извержения вулкана в Исландии

На высоте более шести километров воздушное пространство закрыто. Компания «Белавиа» отменила практически все авиарейсы.

Гражданам ЕС, «застрявшим» в российских аэропортах, Беларусь предоставила транзитный коридор. Авиационные службы следят за распространением вулканического облака, поддерживают связь с коллегами из других стран.

Почти в 20 странах самолеты не поднимаются ввысь. В плену у стихии оказались десятки тысяч пассажиров — путешественники, бизнесмены и дети. Одни не могут вылететь, другие — прилететь.

Нелетная погода «подрезала крылья» возвращавшимся из Бали юным белорусским ученым. Успешно выступив на Международной конференции, четверо школьников с руководителем группы из-за вулканического облака застряли в аэропорту Абу-Даби.

Борис Задворный, заместитель декана факультета прикладной математики и информатики БГУ:

Здесь, в аэропорту очень много людей, особенно русских. Пока мы находимся в комнате отдыха для VIP-персон. Ну а результаты олимпиады мы считаем блестящими: у нас дипломы, одна золотая медаль и три серебряных.

Лететь по небу сквозь вулканическую пыль опасно. Даже самая мельчайшая пылинка на скорости авиалайнера, как уверяют специалисты, способна превратиться в мощный стоп-кран в двигателе воздушного судна.

Анатолий Гусаров, генеральный директор Национальной авиакомпании «Белавиа»:

Выполнять полеты в условиях содержания в воздухе выбросов от вулканической деятельности невозможно, потому что это представляет серьезную угрозу безопасности полета. В таких условиях мировые авиакомпании, в том числе и «Белавиа», вынуждены отменить полеты.

«Застрявшие» в российских аэропортах граждане Евросоюза смогут вернуться домой через Беларусь. Действующая бронь на авиабилет и даже просроченные проездные документы могут стать «пропуском» по транзитному коридору. Подобной возможностью уже воспользовались полсотни иностранцев. Белорусские авиационные службы постоянно отслеживают ситуацию с распространением вулканического облака, поддерживают связь с коллегами из европейских стран и заранее предупреждают своих клиентов об отмене рейсов.

Дмитрий Меликян, генеральный директор РУП «Национальный аэропорт Минск»:

Пассажиры получают питание. Ажиотажа в аэропорту нет.

Все пассажиры, которые не смогли улететь из-за отмены рейсов, могут перерегистрировать свой билет на другую удобную им дату, вернуть деньги и отправиться в дорогу по наземным магистралям. Несмотря на увеличение в два с половиной раза пассажиров, ажиотажа у билетных касс столичного ж/д вокзала не отмечают.

Надежда Будник, старший билетный кассир международных касс Белорусской железной дороги:

Все пассажиры от нас уезжают. Мы предлагаем нашим пассажирам места на беспересадочные вагоны. Если вдруг не хватает мест на беспересадочные вагоны, мы предлагаем проезд с пересадками по городам Европы.

Над территорией Беларуси появились два своеобразных «пыльных крыла»: одно — в направлении Киева, другое — в сторону Москвы. В Беларуси не ожидают негативных последствий от прохождения облака вулканической пыли.

Владимир Цалко, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:

Никаких последствий от этой пыли мы не ожидаем. Она как пришла, так и уйдет. К примеру, сегодня объявили, что над Калининградской областью облако уже прошло. Аэропорт там уже открыли. Облако проходит на высоте 9-11 километров над землей, над облаками. Поэтому пыльных осадков мы не ожидаем.

Ситуацию атмосферного воздуха сейчас тщательно отслеживают. Специальные замеры делают во всех контрольных городах республики и даже чаще, чем ранее.

Богдана Козерук, начальник отдела по анализу информации и прогнозированию уровня загрязнения воздуха Республиканского центра радиационного контроля и мониторинга окружающей среды:

В Бресте, для которого характерны кислые осадки, этой ночью, наоборот, выпали слабощелочные. Мы проанализировали осадки, которые выпали в Минске этой ночью, и выяснили, что PH их такой же, как и в марте.

Медики утверждают, что для здоровья людей этот вулканический пепел безопасен.

Лариса Шевчук, научный сотрудник лаборатории комплексной оценки риска воздействия факторов среды РНПЦ гигиены:

Вдыхание химических веществ, загрязняющих атмосферный воздух, в концентрациях ниже предельно допустимых концентраций, не оказывает вредного влияния на здоровье людей. Однако существует группы населения, например дети, а также люди, здоровье которых ослаблено сопутствующими заболеваниями, которые обладают повышенной чувствительностью к химическим веществам, загрязняющим атмосферный воздух. Поэтому эти люди могут испытывать недомогание.

По оценке специалистов пепельное облако над белорусским аэропространством задержится не более двух суток. Тем более что дождливая погода наверняка поможет смыть следы незваного пришельца. Хотя говорить о том, что исландский вулкан полностью успокоился, пока не приходится.

Ольга Юруть, Ольга Котишевская, Наталья Бреус, Елена Климова, телекомпания СТВ.