«Начинать нужно заранее, не тогда, когда появились морщины». Какие процедуры эффективны для омоложения кожи

Дарья Секерич, корреспондент:

Все женщины хотят как можно дольше продлить свою молодость. Сегодня, поговорив с косметологом, мы узнаем, какие методы наиболее эффективные по омоложению лица. Аппаратная косметология – это комплекс безопасных процедур по уходу за кожей, который построен на использовании специальных препаратов и оборудования. Светлана Алексеева, врач-косметолог 1-ой категории, заведующая медицинским центром:

Современная тенденция в косметологии – увеличение эффективности и безопасности процедур, уход от периода реабилитации, а также выбор в пользу комбинации процедур. Омоложение принято делить на аппаратное и инъекционное. Но, на самом деле, в нашем мире сейчас не существует отдельно аппаратной косметологии и отдельно инъекционной, мы это все комбинируем. Почему? Потому что каждый из них выполняет свою задачу. Кожу нужно увлажнить, разгладить, подготовить ее к аппаратным процедурам, а эта процедура сделает то, что никогда не сделает инъекционная косметология.

Принято бояться лазеров – не нужно, потому что если оборудование сертифицированное, зарегистрированное и уже проведены клинические испытания, оно безопасно в руках профессионала. Например, есть миф, что лазерное омоложение можно делать только зимой и весной. Нет. Оказывается, есть новые методы, которые можно делать круглый год, потому что они безопасны, не повреждается эпидермис во время процедуры, а вся работа происходит со средним слоем кожи.

Для проведения аппаратных процедур особых ограничений по возрасту и типу кожи нет. Необходимость в инъекциях красоты наступает примерно с 25 лет. В таком возрасте процедура служит для предупреждения появления морщин и других признаков старения.

Светлана Алексеева:

Чем старше человек, тем больше нужно в себя вкладывать, тем больше нужно уделять себе внимания. Почему? Потому что с возрастом появляются пигментные пятна. Начинать омолаживающие процедуры нужно тогда, когда появляются первые признаки старения кожи, когда вам не нравится уже овал лица и появляются первые морщины. Начинать омоложение нужно чуть-чуть заранее, не тогда, когда у нас уже появились брыли, сформировались глубокие морщины с фиброзом, тогда уже очень сложно вернуть все обратно.

Также нужно помнить, что у многих аппаратных процедур есть противопоказания. О них вам расскажет косметолог на консультации. Самые распространенные противопоказания – беременность, онкологические заболевания, острые инфекционные болезни и воспалительные процессы. Светлана Алексеева:

Не существует единого правила, что вот всем одинаково, все-таки, мы отталкиваемся от состояния здоровья пациента, от его потребностей, образа жизни, потому что если он работает со своим лицом и не можем выпасть ни на секундочку, то, соответственно, это будет вносить коррективы в наш план лечения.