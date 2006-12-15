На Землю обрушилась самая сильная за последний год магнитная буря

Как сообщили 15 декабря в Институте земного магнетизма России, вызванная вспышкой на Солнце, магнитная буря была зафиксирована ещё в среду.Однако первая ударная волна подошла к Земле только накануне. По 9-балльной шкале геомагнитной активности буря зафиксирована на уровне 8 с плюсом, - комментируют учёные. По прогнозам специалистов, нынешняя магнитная буря должна закончиться уже к концу текущего дня. Но за ней начнется еще одна, более спокойная.