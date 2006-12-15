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На Землю обрушилась самая сильная за последний год магнитная буря

15 декабря 2006 11:44
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Как сообщили 15 декабря в Институте земного магнетизма России, вызванная вспышкой на Солнце, магнитная буря была зафиксирована ещё в среду.Однако первая ударная волна подошла к Земле только накануне. По 9-балльной шкале геомагнитной активности буря зафиксирована на уровне 8 с плюсом, - комментируют учёные. По прогнозам специалистов, нынешняя магнитная буря должна закончиться уже к концу текущего дня. Но за ней начнется еще одна, более спокойная.
# Здоровье

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