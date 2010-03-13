На Западе женщины занимаются сексом вплоть до 85 лет

Согласно проведенному американскими учеными исследованию, 67% мужчин и 40% женщин в возрасте от 65 до 74 лет занимались сексом в течение последних 12 месяцев, а в возрастной группе от 75 до 85 лет - соответственно более трети мужчин и всего 17% женщин, переводит Inopressa.Замужние женщины в возрасте от 57 до 64 лет занимаются сексом примерно с той же частотой, что и мужчины этой возрастной группы. Однако заинтересованность в половом акте в этом возрасте проявляют 77% женатых мужчин и 36% замужних женщин, что означает, что многие немолодые женщины занимаются сексом, не желая этого, отмечает корреспондент Джон Клауд, пишет журнал Time со ссылкой на публикацию в British Medical Journal.