На западе есть фермы, где свиней выращивают только для производства кардиоматериалов

В научном центре сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева РАМН и заплатки, и клапаны для операций на сердце производят в лаборатории центра, а материалы берут на мясокомбинате.

Лабораторией производства кардиоматериалов научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева РАМН руководит внучка основоположника российской сердечно-сосудистой хирургии Александра Николаевича Бакулева, в честь которого и назван центр, — Наталья Петровна Бакулева. Материал для производства собирают по мясокомбинатам, правда каченственного в последнее время все-меньше и меньше.

Наталья Бакулева, заведующая лабораторией производства биопротезов клапанов сердца научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева РАМН:

По всей видимости, его откармливают какими-то гормональными добавками, что-то добавляют в комбикорма. К сожалению, сейчас мы приходим к тому, что наш сотрудник ездит на мясокомбинат каждый день и каждый день привозит по 5-6 кг перикарда, из которого мы берем грамм 300-400 ткани.

На западе клиники имеют свои фермерские хозяйства, в которых животных выращивают специально для производства кардиоматериалов. Тем более что оказывается человек свинье хоть и не товарищ, но точки соприкосновения есть — сердечные.

Наталья Бакулева:

Свинья и человек очень похожи. У человека тоже такой же клапан внутри, как и свиной комплекс. Конечно, те клапаны, которые мы производим: каркасный, бескаркасный — они похожи.

Каркасные клапаны ставить легче, они вшиваются одним швом. Если больной тяжелый или пожилой, то предпочтут именно этот клапан, потому что это быстро, просто и надежно. Но бывает, что размер каркаса не вписывается в нужный для данного больного, и тогда используют бескаркасные клапаны.

Наталья Бакулева:

Бескаркасные клапаны максимально близки к человеческим клапанам, если его правильно имплантировать человеку, то даже эхокардиографически в послеоперационном периоде невозможно будет понять, что стоит искусственный клапан.