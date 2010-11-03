Первые тренировки третьего ноября прошли в спортивном комплексе «Багима». Спортсмены ждали этого события более 20 лет. Раньше им приходилось заниматься в зале, который даже не соответствовал стандартам. Еще три зала могилевская школа гимнастики арендовала в разных частях города.

Могилевская спортивная школа гимнастики «Багима» одна из лучших в стране. Ее воспитанники не раз становились призерами различных соревнований, в том числе и международных. Могилевскую школу гимнастики прошла и олимпийская чемпионка Светлана Баитова, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». А с открытием спортивного объекта такого уровня, уверена старший тренер Валентина Колтакова, о достижениях белорусских гимнасток заговорят еще чаще.

Валентина Колтакова, старший тренер СДЮШОР «Багима»:

Все снаряды у нас новые, модернизированные, даже при подходе к разным элементам здесь есть много подсобного материала.

Кроме двух залов для занятий гимнастикой и акробатикой с современными спортивными снарядами, в новом комплексе разместились бассейны для взрослых и детей, залы фитнеса, единоборств, для бильярда и настольного тенниса и даже конференц-зал.

Виктор Шайников, директор спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва «Багима»:

Что касается спортивного зала, то здесь размещена трибуна на 270 мест, предусмотрены на балконах места и для инвалидов-колясочников. В зале сможет за день заниматься от 600 до 800 человек. Соревнования будут проходить, как городские, областные, так и республиканские. И международные турниры, кроме чемпионатов Европы и мира.

Ольга Махавцова, участник чемпионатов мира и Европы, победитель и призер Республиканских соревнований по спортивной гимнастики:

У нас ничем почти не отличается очень все хорошо. Уютно. Тоже самое, что и за границей.

На строительство Дворца гимнастики в Могилеве ушло около 30 млрд рублей. Часть средств было выделена из областного бюджета, остальное – кредитные ресурсы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Новый спорткомплекс станет не только базой подготовки гимнастов, акробатов и прыгунов на батуте, но и физкультурным центром для всего микрорайона Соломенка, где до сих пор не было ни одного спортивного объекта. Торжественное же открытие долгожданного Дворца гимнастики состоится уже в эту субботу, шестого ноября.