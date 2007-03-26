Грипп в Беларуси сдает позиции. На прошлой неделе столичные медики, наконец, зафиксировали уверенный спад заболеваемости. За нынешнюю эпидемию только в Минске переболели более 150 тысяч человек. И все же по сравнению с прошлым годом гриппующих стало меньше примерно в два раза. На сегодня в 12 контрольных городах эпидемия уже официально завершилась. Однако на смену гриппу пришла иная сезонная напасть - столичные медики уже регистрируют первые случаи укусов людей клещами. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Минска на сегодняшней планерке в Мингорисполкоме.