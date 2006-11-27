На планерке в Мингорисполкоме обсуждают здоровье минчан

Было отмечено, что за последние 10 месяцев в столице наблюдается устойчивый прирост населения.В Минске родилось почти на 950 малышей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Лидируют Советский и Ленинский районы. 27 ноября участники планерки также обсуждали вопрос о снижении количества сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. 16 декабря в столице стартует акция "Минчане - против рака". Ведущие онкологи примут всех желающих в городских поликлиниках. Предварительно записаться на прием можно по многоканальному телефону: 292-41-31.