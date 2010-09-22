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На начало недели грибами в Беларуси уже отравились 72 человека

22 сентября 2010 15:06
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Такую статистику приводит Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья

Специалисты каждый сезон напоминают, что собирать следует только те грибы, которые вам известны. Даже съедобные, но собранные в черте города или около трасс, могут быть опасными для здоровья.

Однако сейчас лесные дороги напоминают оживленные шоссе. Здесь припарковано множество машин, а по лесам бродят десятки грибников. Зачастую в лукошках вместе со съедобными грибами оказываются и ядовитые. Это может привести к плачевным последствиям. Например, в Бресте и Минске зафиксированы два смертельных случая, сообщает «Народная газета».

# Здоровье

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