На Минщине началась профилактика птичьего гриппа

Птичий грипп вновь в центре внимания специалистов. В Минской области началась повторная имунизация домашней птицы. Ее планируют закончить к 1 октября.Прежде всего, профилактические мероприятия проведут на птицефермах, а затем и на частных подворьях. Пока симптомов птичьего гриппа на Минщине не выявлено. Но выезжать по вызовам врачам приходиться часто. О каждом случае падежа птицы хозяева сообщают ветслужбам. В большинстве случаев гибель домашних пернатых связана с пищевыми отравлениями.