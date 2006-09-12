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На Минщине началась профилактика птичьего гриппа

12 сентября 2006 08:48
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Птичий грипп вновь в центре внимания специалистов. В Минской области началась повторная имунизация домашней птицы. Ее планируют закончить к 1 октября.Прежде всего, профилактические мероприятия проведут на птицефермах, а затем и на частных подворьях. Пока симптомов птичьего гриппа на Минщине не выявлено. Но выезжать по вызовам врачам приходиться часто. О каждом случае падежа птицы хозяева сообщают ветслужбам. В большинстве случаев гибель домашних пернатых связана с пищевыми отравлениями.
# Здоровье

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