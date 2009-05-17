На лечение одного человека, больного ВИЧ/СПИДом, в Беларуси тратят почти две тысячи долларов

Если же больному требуется госпитализация, эта сумма возрастает до $10 тыс..

Сегодня общее количество зараженных составляет более 10 тыс. Ежегодно в Беларуси инфицируется смертельным вирусом около тысячи человек. При этом если ранее основным путем передачи ВИЧ было заражение при инъекционном употреблении наркотиков, то в настоящее время 75% людей заражаются при незащищенном половом контакте, а по отдельным регионам Беларуси удельный вес заражения половым путем достигает почти 90%.



Наиболее уязвимой частью населения по-прежнему остается молодежь. Ее удельный вес в возрастной структуре занимает 65%. Однако вызывает опасение и увеличение доли заболеваемости в старшем возрасте.

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Беларуси Валентина Качан, передает корреспондент БЕЛТА.