МВД Беларуси выступает за снижение допустимого уровня алкоголя в крови водителей до 0,3 промилле

В МВД Беларуси инициируют принятие закона, согласно которому допустимый уровень алкоголя в крови водителей будет понижен.

За подобное решение выступает и еще одно ведомство: Минздрав. Допустимый порог планируют уменьшить с 0,5 до 0,3 промилле.

Помимо этого, известно, что в Совете министров на согласовании находится законопроект о запрете продажи спиртных напитков лицам, не достигшим 21 года, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». В ближайшее время его рассмотрят в парламенте.

Анатолий Кулешов, министр внутренних дел Республики Беларусь:

Без малого 5 тысяч уголовных дел возбуждено в отношении водителей, которые в течение года были задержаны за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Всего задержано около 50 тысяч человек, управляющих автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.