Мужчинам необходимо быть внимательнее к своему здоровью

В 12 лет оценивается разница средней продолжительности жизни у столичных мужчин и женщин.

Согласно данным врачей, в Минске мужчины живут в среднем 62 года, женщины - 74. Такая дифференциация по полу сохранятся на протяжении уже многих лет. Основной причиной такой ситуации врачи называют недостаточное внимание мужчин своему здоровью.

Об этом свидетельствуют и данные проведенных в последние годы в столице медико-просветительских акций. Так, в общем количестве принявших в них участие женщины составили 67-80%. Не прибавляют здоровья представителям сильного пола и вредные привычки - злоупотребление курением и алкоголем. В структуре причин смертности по-прежнему лидирует ишемическая болезнь сердца, онкозаболевания и травмы.