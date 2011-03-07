Мозырские инвалиды-колясочники создали уникальную интерактивную «карту доступности»

Мозырские магазины, аптеки и банки оценили на доступность. Со своей точки зрения на городские объекты посмотрели инвалиды-колясочники. Аналогов «карте доступности» нет на всем постсоветском пространстве.

Сегодня Аня пользуется тем, над чем сама вместе с друзьями трудилась больше года. Для создания карты доступности Мозыря измеряли и сфотографировали 631 объект города. Это магазины, банки, гостиницы, столовые и другие общественные места. Теперь люди с ограниченными возможностями знают, в какую точку города можно попасть на коляске, а куда без посторонней помощи дороги нет.

Создатели интерактивного проекта каждое здание проверили на собственном опыте, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». И если на карте стоит зеленый флажок, то ехать можно смело. Желтый – доступно не каждому.

Анна Шумак, член мозырской межрайонной организации общественного объединения «Республиканская ассоциация инвалидов-колясочников»:

Измеряли ширину двери, высоту порога, спрашивали, есть ли туалет и будет ли он доступен инвалиду, и есть ли пандус.

Зато теперь интерактивная карта как путеводная звезда. Весь «безбарьерный» Мозырь как на ладони.

Анна Шумак, член мозырской межрайонной организации общественного объединения «Республиканская ассоциация инвалидов-колясочников»:

Я уже знаю, где я сама в Мозыре могу и закупиться, и отдохнуть. Для меня это очень нужная вещь.

Однако номинальное наличие пандуса еще не делает объект доступным. Например, вот этот архитектурный казус – это, скорее, чья-то неудавшаяся шутка, а поэтому это ателье на карте под красным флажком.

Помимо родного города мозыряне исследовали белорусские участки автодорог Брест – Москва и Санкт-Петербург – Киев, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». А для всех, кто хочет знать как сделать магазин или поликлинику доступной, даже издали специальное пособие.

Евгений Шивко, председатель мозырской межрайонной организации общественного объединения «Республиканская ассоциация инвалидов-колясочников»:

Безбарьерная среда нужна не только нам. Каждый человек в определенный момент времени становится маломобильным.

В планах энтузиастов – закартографировать всю страну. И даже больше: один из любимых маршрутов – к Черному морю.