Мозырские инвалиды-колясочники создали уникальную интерактивную «карту доступности»

Сегодня Аня пользуется тем, над чем сама вместе с друзьями трудилась больше года. Для создания карты доступности Мозыря измеряли и сфотографировали 631 объект города. Это магазины, банки, гостиницы, столовые и другие общественные места. Теперь люди с ограниченными возможностями знают, в какую точку города можно попасть на коляске, а куда без посторонней помощи дороги нет.
Создатели интерактивного проекта каждое здание проверили на собственном опыте, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». И если на карте стоит зеленый флажок, то ехать можно смело. Желтый – доступно не каждому.
Анна Шумак, член мозырской межрайонной организации общественного объединения «Республиканская ассоциация инвалидов-колясочников»:
Измеряли ширину двери, высоту порога, спрашивали, есть ли туалет и будет ли он доступен инвалиду, и есть ли пандус.
Зато теперь интерактивная карта как путеводная звезда. Весь «безбарьерный» Мозырь как на ладони.
Анна Шумак, член мозырской межрайонной организации общественного объединения «Республиканская ассоциация инвалидов-колясочников»:
Я уже знаю, где я сама в Мозыре могу и закупиться, и отдохнуть. Для меня это очень нужная вещь.
Однако номинальное наличие пандуса еще не делает объект доступным. Например, вот этот архитектурный казус – это, скорее, чья-то неудавшаяся шутка, а поэтому это ателье на карте под красным флажком.
Помимо родного города мозыряне исследовали белорусские участки автодорог Брест – Москва и Санкт-Петербург – Киев, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». А для всех, кто хочет знать как сделать магазин или поликлинику доступной, даже издали специальное пособие.
Евгений Шивко, председатель мозырской межрайонной организации общественного объединения «Республиканская ассоциация инвалидов-колясочников»:
Безбарьерная среда нужна не только нам. Каждый человек в определенный момент времени становится маломобильным.
В планах энтузиастов – закартографировать всю страну. И даже больше: один из любимых маршрутов – к Черному морю.