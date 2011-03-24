Можно ли уберечься от туберкулеза?

24 марта — Всемирный день борьбы с туберкулезом. Ученые полагают, что в ближайшие 10 лет эта болезнь останется одной из 10 ведущих причин заболеваемости и смертности на Земле.

Однако медицина не стоит на месте. И сегодня диагноз туберкулез — не приговор. Беларусь в борьбе с этим недугом применяет самые новейшие технологи, и здесь уже многого достигли в его лечении.

Диагноз «туберкулез» для Александра стал полной неожиданностью. После прохождения планового профосмотра в его легких врачи обнаружили потемнение. Сделали углубленный анализ, и неутешительный диагноз подтвердился.

У Александра туберкулез обнаружили на самой ранней стадии, поэтому лечение не займет много времени. Сложнее справиться с запущенной болезнью, но и в этом случае, как говорят врачи, диагноз — не приговор.

Сергей Вольф, заведующий кафедрой фтизиатрии Гродненского государственного медицинского университета:

Последние годы мы имеем снижение заболеваемости туберкулезома в Республике Беларусь. Снижается и смертность. Туберкулез постепенно переходит в так называемые группы риска.

Медики уже несколько лет подряд трудятся над разработкой новых способов лечения этой болезни. Ставка делается на укрепление иммунной системы.

Сергей Вольф:

Мы забираем часть иммунных клеток, активируем их и вводим больному. Таким образом, значительно повышаем его защитные силы в борьбе с туберкулезной инфекцией.

В борьбе с болезнью медики применяют новейшие мировые разработки. Благодаря государственной поддержке, закупается современное оборудование. В Гродно одни из первых в республике приобрели аппарат, позволяющий не только на ранней стадии выявить болезнь, но и составить индивидуальный курс лечения для каждого больного.

Анна Курило, заведующая лабораторией Гродненского областного клинического центра «Фтизиатрия»:

Позволил нам в три раза ускорить диагностику туберкулеза и в три раза ускорить определение лекарственной устойчивости микробактерий туберкулеза к препаратам, которыми лечатся больные.

Самым действенным способом профилактики туберкулеза является здоровый образ жизни и своевременная диагностика. Раз в год каждый человек должен проходить флюрографическое обследование.

Сделать это бесплатно сегодня могли все желающие. В крупных городах Беларуси в рамках Дня борьбы с туберкулезом работали выездные рентген-кабинеты. А волонтеры Красного креста раздавали прохожим на улице памятки по профилактике этого заболевания, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».