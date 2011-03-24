Можно ли уберечься от туберкулеза?

Однако медицина не стоит на месте. И сегодня диагноз туберкулез — не приговор. Беларусь в борьбе с этим недугом применяет самые новейшие технологи, и здесь уже многого достигли в его лечении.
Диагноз «туберкулез» для Александра стал полной неожиданностью. После прохождения планового профосмотра в его легких врачи обнаружили потемнение. Сделали углубленный анализ, и неутешительный диагноз подтвердился.
У Александра туберкулез обнаружили на самой ранней стадии, поэтому лечение не займет много времени. Сложнее справиться с запущенной болезнью, но и в этом случае, как говорят врачи, диагноз — не приговор.
Сергей Вольф, заведующий кафедрой фтизиатрии Гродненского государственного медицинского университета:
Последние годы мы имеем снижение заболеваемости туберкулезома в Республике Беларусь. Снижается и смертность. Туберкулез постепенно переходит в так называемые группы риска.
Медики уже несколько лет подряд трудятся над разработкой новых способов лечения этой болезни. Ставка делается на укрепление иммунной системы.
Сергей Вольф:
Мы забираем часть иммунных клеток, активируем их и вводим больному. Таким образом, значительно повышаем его защитные силы в борьбе с туберкулезной инфекцией.
В борьбе с болезнью медики применяют новейшие мировые разработки. Благодаря государственной поддержке, закупается современное оборудование. В Гродно одни из первых в республике приобрели аппарат, позволяющий не только на ранней стадии выявить болезнь, но и составить индивидуальный курс лечения для каждого больного.
Анна Курило, заведующая лабораторией Гродненского областного клинического центра «Фтизиатрия»:
Позволил нам в три раза ускорить диагностику туберкулеза и в три раза ускорить определение лекарственной устойчивости микробактерий туберкулеза к препаратам, которыми лечатся больные.
Самым действенным способом профилактики туберкулеза является здоровый образ жизни и своевременная диагностика. Раз в год каждый человек должен проходить флюрографическое обследование.
Сделать это бесплатно сегодня могли все желающие. В крупных городах Беларуси в рамках Дня борьбы с туберкулезом работали выездные рентген-кабинеты. А волонтеры Красного креста раздавали прохожим на улице памятки по профилактике этого заболевания, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».