Моющее средство, оставшееся на посуде, попадает в организм и вызывает отравление со смертельным исходом

Большинство бытовой химии изготовлено из ядовитых веществ. Есть допустимые нормы их содержания, но есть такие вещества, которых совсем не должно быть в бытовой химии.

Привычные вещи, которые нас окружают, не всегда являются безопасными. Люди просто не задумываются о вреде, который наносит их использование. «Достаточно одной капли, и все проблемы будут решены» - так обещает реклама многих моющих средств, а задумывались ли вы: если эта штука так ловко расщепляет грязь на тарелках, что же она делает с руками и внутренними органами человека?

Евгений Кузьменков, специалист экологической экспертизы:

Все вещества, которые содержатся в моющих средствах, включая шампуни, кремы, лаки, они все являются высокотоксичными.

Большинство бытовой химии изготовлено из ядовитых веществ. Есть допустимые нормы содержания некоторых из них в чистящем средстве, но есть такие вещества, которых совсем не должно быть в бытовой химии, и в Европе они просто запрещены. Поэтому, делая покупку, обязательно внимательно прочтите то, что написано на этикетках и инструкциях.

Хлор — вызывает заболевание сердечно-сосудистой системы, способствует возникновению атеросклероза, анемии, гипертонии, аллергических реакций, разрушает белки, плохо влияет на кожу и волосы, повышает риск заболевания раком.

Фосфаты — в ряде стран находятся под запретом уже 20 лет. Добавляются в стиральные порошки для смягчения воды. Усиливают ядовитые свойства анионных ПАВ — поверхностно-активных веществ, которые опасны сами по себе.

Евгений Кузьменков:

В первую очередь они опасны тем, что они попадают в сточные воды и вызывают активный рост всяческих культур в воде.

Фталаты — продукты нефтепереработки, используемые при создании искусственных ароматизаторов. Через легкие попадают в кровь и накапливаются в организме. Особенно опасны для беременных и кормящих грудью женщин, так как вызывают у детей развитие пороков половой системы.

Валерий Петросян, эксперт ООН по химической безопасности, профессор МГУ:

Это вещества, которые давно человек использует в качестве веществ против комаров. Почему комар не садится на человека, намазанного фталатом, потому что комар бережет свою жизнь, а мы не бережем ее.

Помимо фталатов в жидкостях для уничтожения насекомых содержатся другие ядовитые вещества, такие как хлорперифос. Агентство по охране окружающей среды США объявило о запрете использования хлорперифоса. Это вещество принадлежит к органофосфатам, которые впервые были синтезированы в Германии в годы Второй мировой войны как нервно-паралитические газы. Затем они перекочевали в «мирную химию».

Нефтяные дистиляты содержатся в полиролях для металлических поверхностей, а также в некоторых кремах. Кратковременное воздействие может привести к небольшому расстройству зрения, долговременное воздействие ведет к нарушениям функционирования нервной системы, почек, органов зрения и кожным заболеваниям.

Нитробензол используется в полиролях для полов и мебели. Вызывает обесцвечивание кожи, одышку, рвоту, а в особо тяжелых случаях — смерть. Воздействие этого вещества вызывает раковые заболевания, оно является причиной врожденных дефектов у детей.

Евгений Кузьменков:

В полиролях содержится очень много опасных веществ, они опасны для нервной системы, легких, дыхательных путей, слизистой оболочки носа и глаз.

Оптические отбеливатели содержатся в стиральных порошках, не вымываются из тканей и оказывают постоянное воздействие на кожу. Причем качество стирки эти вещества не улучшают, так как только отражают свет и лишь создают видимость белизны, не делая вещи действительно чище. Содержат: формальдегид, диэтаноламин, фенол, бензол, стирол, ацетол и окисид азота.

Евгений Кузьменков:

Какая-то часто впитывается в руки и может попасть в слизистую кишечника, а это уже может вызвать токсическое отравление и ожог внутренних путей.

Но самыми опасными считаются ПАВы — поверхностно-активные вещества, это основа любого моющего средства. Они действительно хорошо расщепляют жир и удаляют любую грязь, но очень трудно смываются водой.

Евгений Кузьменков:

Чтобы смыть эти вещества с посуды нужно провести примерно около десяти полосканий. В лучшем случае люди полощут два раза, поэтому они остаются на тарелке и попадают к нам в желудок.

Из-за собственной лени мы выпиваем пол-литра моющего средства в год. Эти вещества, попадая к нам в организм вызывают нарушение иммунитета, поражение мозга, печени, почек и легких.

Валерий Петросян:

Хозяйки, покупающие моющие средства и порошки для стирки, должны всегда смотреть: если в состав этого порошка входят неионогенные и поверхностно-активные вещества, то такой порошок брать нельзя. Сегодня альтернативы есть, предлагаются потребителям порошки и жидкости, основанные на модифицированном силикагеле. Само по себе это вещество - модифицированный песок, который не представляет опасности. Эти порошки дороже тех, которые содержат неионогенные и поверхностно-активные вещества, но здоровье стоит еще дороже.

Конечно, все опасные для организма вещества содержатся в моющих средствах в минимально допустимых дозах, которые, по расчету специалистов, не могут нанести вред здоровью сразу. Импортные шампуни, порошки и моющие средства появились на нашем рынке недавно, то есть мы еще не долго находимся в контакте с этими веществами. Но за годы использования таких средств в организме накапливаются вредные вещества, возникают невидимые глазу нарушения, которые в последствии могут спровоцировать серьезные заболевания.

Помимо всего этого сегодня стиральные порошки и моющие средства один из основных видов фальсификата. Фальшивки как две капли воды похожи на настоящие: такие же упаковки и этикетки, только внутри смесь солей, красителей и и других вредных веществ. Это уже даже не бытовая химия, а оружие массового поражения. Так называемой «паленки» на российском рынке около 40%.