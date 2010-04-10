Москвичи живут в среднем 68, а москвички 77 лет

Роспотребнадзор опубликовал данные о здоровье жителей столицы России.

В 2009 году жители столицы покидали этот мир чаще всего из-за болезней системы кровобращения (56,6%). На втором месте - злокачественные новообразования (19,8%). Третья по частоте причина - травмы и несчастные случаи (6,3%). По словам сотрудников Роспотребнадзора, «смертность населения города Москвы от случайных отравлений алкоголем имеет существенно меньшее значение по сравнению с аналогичным показателем по Российской Федерации в целом».



По данным санитарных медиков, мужчины в среднем живут до 68,5 лет, женщины - до 77,2.