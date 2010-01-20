«Морж» Олег Бычковский: Однократное окунание не вредно, если оно не более 20–30 секунд

О людях с железной закалкой мы поговорим с нашим гостем. У нас в студии человек с железным здоровьем, который в крещенские морозы окунулся в воду и всем советует. Его зовут Олег Бычковский.

Какой у вас стаж “моржевания”?

Стаж моржевания — уже 35 лет.

Считается, что на Крещение вода обладает особыми свойствами и заболеть невозможно человеку даже неподготовленному. Так ли это?

Это не совсем так. Если человек периодически занимался закаливанием хотя бы в домашних условиях, то есть принимал контрастный душ, после этого просто холодный душ, проводил закаливающие процедуры, то однократное окунание для него не вредно, если это было не более 20–30 с. Но если это был неподготовленный человек — ребенок, женщина, особенно если она не в теле, то это может повлечь за собой, по крайней мере, простудные заболевания.

Сколько нужно работать над собой, чтобы совершить первый заплыв?

В принципе, достаточно одного сезона, если начать закаливаться постепенно. Например, выбегать на снежок сначала до двух минут — это безопасно, обязательно растирать ступни ног. Если растираешься снежком, то период привыкания наступает достаточно быстро. К концу первого сезона можно приступать к обливанию на природе. Я в первый сезон довел длительность купания до 10 минут в ледяной воде.

Вы учитель математики. Кто-нибудь из ваших учеников последовал вашему примеру?

Моему примеру последовали не только ученики, но даже и некоторые учителя. Из 400 учеников в лицее моему примеру последовали 30, то есть около 10 %.