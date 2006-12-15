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"Молодежь - за здоровый образ жизни!"

15 декабря 2006 10:28
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Благотворительная акция под таким названием будет ежемесячно проводится Министерством внутренних дел совместно с Минобразования.Первый ее этап стартует 15 декабря в Гомеле. Цель акции - профилактика подростковой преступности, укрепление здоровья молодежи, а также ее физическое и моральное развитие. В первом этапе примут участие бойцы спецназа, которые продемонстрируют свое мастерство гомельским подросткам. Также выступят художественные коллективы, оркестры органов внутренних дел и звезды эстрады.
# Здоровье

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