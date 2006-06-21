Молодежь выбирает здоровый образ жизни

Третий республиканский фестиваль здорового образа жизни "Олимпия" пройдет с 23 по 25 июня на берегу реки Ислочь в Воложинском районе Минской области. Участниками праздника станут команды молодых сотрудников министерств и ведомств, облисполкомов, областных комитетов БРСМ.

В течение трех фестивальных дней пройдут различные спортивные соревнования и конкурсы на лучшее размещение и оформление палаточного лагеря, художественной самодеятельности, полевой кухни и многое другое.

Команды привезут с собой плакаты на тему здорового образа жизни, а также варианты эмблемы фестиваля, одна из которых станет его символом в следующем году. А по количеству полученных специальных жетонов за активное участие в конкурсах определят команды-победители, которые получат призы, грамоты и переходящие кубки.