Могут ли принести вред здоровью фильтры для воды?

В рамках круглого стола эксперты ответили на вопросы « СБ ».

Владимир Ануфриев, доцент кафедры «Водоснабжение и водоотведение» Белорусского национального технического университета:

Устройства, глубоко очищающие воду от солей, я бы брать не рекомендовал. Их производители исходят из того, что чем меньше вода содержит солей, тем она полезнее. Мол, соли и микроэлементы человек получает с пищей. На самом деле это не так. Людей просто вводят в заблуждение. Вода без солей или даже с минимумом их содержания просто-напросто вымывает соли из организма. В том числе кальций из костей, из зубов, которые начинают постепенно разрушаться.

Угольный фильтр не решает проблему нитратов. Они не задерживаются на угольном фильтре. Воду придется покупать в магазине. Бытовые сорбционные фильтры хорошо задерживают хлорорганические соединения.



Раиса Кирпичева, главный технолог управления коммунального хозяйства и энергетики Минжилкомхоза:

Не проверив состав воды после фильтра, нельзя ничего сказать определенного.



Анатолий Кудельский, заведующий лабораторией гидрогеологии Института природопользования, доктор геолого-минералогических наук, член-корреспондент Национальной академии наук:

Если вовремя не менять фильтр, то он превратится из берущего соли в дающего бактерии.

