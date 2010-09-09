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Могут ли принести вред здоровью фильтры для воды?

09 сентября 2010 07:34
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В рамках круглого стола эксперты ответили на вопросы «СБ».

Владимир Ануфриев, доцент кафедры «Водоснабжение и водоотведение» Белорусского национального технического университета:
Устройства, глубоко очищающие воду от солей, я бы брать не рекомендовал. Их производители исходят из того, что чем меньше вода содержит солей, тем она полезнее. Мол, соли и микроэлементы человек получает с пищей. На самом деле это не так. Людей просто вводят в заблуждение. Вода без солей или даже с минимумом их содержания просто-напросто вымывает соли из организма. В том числе кальций из костей, из зубов, которые начинают постепенно разрушаться.
Угольный фильтр не решает проблему нитратов. Они не задерживаются на угольном фильтре. Воду придется покупать в магазине. Бытовые сорбционные фильтры хорошо задерживают хлорорганические соединения.

Раиса Кирпичева, главный технолог управления коммунального хозяйства и энергетики Минжилкомхоза:
Не проверив состав воды после фильтра, нельзя ничего сказать определенного.

Анатолий Кудельский, заведующий лабораторией гидрогеологии Института природопользования, доктор геолого-минералогических наук, член-корреспондент Национальной академии наук:
Если вовремя не менять фильтр, то он превратится из берущего соли в дающего бактерии.

# Здоровье

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