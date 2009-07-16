Могилевские ученые создали целебный хлебный квас

Ученые Могилевского госуниверситета продовольствия создали уникальный хлебный квас, аналогов которому нет в Беларуси.

«В отличие от обычного кваса, мы разработали напиток брожения, который помимо традиционных молочно-кислых бактерий и дрожжей содержит живые клетки бифидобактерий, участвующие в поддержании активной жизнедеятельности организма человека. Благодаря этому он имеет лечебно-профилактические свойства», — отметила преподаватель кафедры технологии пищевых производств Елена Цед.

По ее словам, такой квас обладает не только приятным хлебным ароматом, кисло-сладким вкусом, хорошими жаждоутоляющими свойствами, но и будет способствовать укреплению иммунитета человека.

В настоящее время ведутся переговоры о внедрении ноу-хау на одном из перерабатывающих предприятий Могилевщины. Как только этот вопрос будет решен, жители области смогут приобрести квас, чтобы утолить жажду и обогатить свой организм ценными биологически активными веществами.

«Конечно, в Беларуси есть предприятия, которые выпускают натуральный хлебный квас, но нам бы хотелось, внедрив принципиально новую технологию приготовления кваса, в первую очередь поддержать местных производителей, а также чтобы экологически чистый и здоровый продукт первыми попробовали и оценили наши земляки», - подчеркнула специалист.

Кроме этого, специалисты университета разработали технологию натурального кваса брожения с применением настоев из трав мелиссы, зверобоя, мяты и шалфея. Полученный напиток обладает великолепным вкусом и характеризуется сочетанием тонкого аромата трав и зернового сырья, сообщает БЕЛТА.