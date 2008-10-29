Могилевские кардиохирурги впервые провели операцию на остановленном сердце

Это второй в Беларуси регион, где освоили этот сложнейший вид хирургических манипуляций. Более того, к концу года белорусские медики готовятся к фактическому прорыву в отечественной хирургии. В республике проведут операцию по пересадке сердца.

За шутками специалисты могилёвского кардиоцентра скрывают волнение. Они ведь и правда попали в историю. Региональная кардиохирургия сделала даже не шаг – гигантский рывок – в развитии. Еще в начале года такая перспектива казалась просто фантастической. Тогда операции на коронарных артериях проводились исключительно в столице. А сейчас в одном Могилёве их уже сделано 30. На бьющемся сердце. Сегодня могилёвские хирурги научились его на время останавливать.

В среднем такая операция длится 4 часа. Один пациент и 12 врачей у операционного стола, который стоит четверть миллиона евро. Дмитрий Шпадарук на этот стол лёг первым из больных местного кардиоцентра.

Все последующие операции – до 200 в год - могилёвские хирурги будут проводить самостоятельно. С минимальным вмешательством столичных светил медицины. В планах еще более трудная задача – пересадка сердца.

