Мочекаменная болезнь: симптомы, диагностика, лечение

О том, как на современном этапе развития медицины врачи-урологи лечат МКБ, мы поговорим с гостем программы.

СИМПТОМЫ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ

Вячеслав Вощула, заведующий кафедрой урологии и нефрологии БелМАПО, Доктор медицинских наук:

Мочекаменная болезнь - это несколько заболеваний, симптомом которых является камнеобразование в мочевыводящих органах. Это биофизический феномен, когда повышается концентрация литогенных субстанций в моче, и они вырастают до размера камня.

Моча – это раствор, в котором растворяются все конечные продукты обмена веществ. Например, конечным продуктом обмена пуринов является мочевая кислота, если ее обмен нарушается, ее много, она не может растворяться в данном объеме мочи, повышается ее концентрация, и она выпадает в виде кристаллов, образуется камень. Всего в республике выявляется около 100 случаев на 100 тысяч населения. Причем общая заболеваемость не только не снижается, но и неуклонно растет.

Тадеуш Тарендь, заведующий урологическим отделением, главный внештатный специалист по урологии УЗ «Миноблисполком»:

Чаще всесго болеют женщины.

Средний возраст людей, которые попадают в стационар - 40-55 лет. Но в последние годы заболевание это стремительно молодеет, и чаще пациентами урологов становятся подростки и дети.

Вячеслав Вощула:

Существуют причинные факторы, их можно разделить на 3 группы. Это предпочечные факторы, допустим, резкая смена климата и водного баланса. Такой фактор может стать причиной камнеобразования.

Наряду с недостаточным потреблением воды, свой вклад в формирование камней в мочевой системе вносят и другие особенности питания.

Дмитрий Ниткин, ассистент кафедры урологии и нефрологии БелМАПО:

Как известно, один тип питания формирует один тип солей, другая диета – другой. Поэтому мы должны подобрать правильный тип питания, набор продуктов, которые бы нивелировали нарушения обмена веществ. Важную роль играет водная нагрузка. И третье – здоровый образ жизни .

Наша физическая активность и профессия, уровень общего здоровья и лекарства, которые мы принимаем, а также факторы окружающей среды могут оказать влияние на процесс камнеобразования. Не стоит забывать и о роли генетики.

Вячеслав Вощула:

Следующая большая группа факторов – это почечные факторы, это различные заболевания канальцев и клубочков почки, когда повреждается эпителий и складываются условия для адгезии солей к эпителию почечных канальцев и к образованию камня. Туболопатии, нефриты, синдром Фанкони, почечный канальцевый ацидоз, то есть, различные заболевания, сопровождающиеся именно повреждением почечных канальцев.

К предрасполагающим камнеобразованию факторам относят эндокринологические патологии и нарушения метаболизма, заболевания внутренних органов и анатомические изменения в мочевых путях. Наконец, инфекции в мочевой системе.

Вячеслав Вощула:

Существуют микроорганизмы, которые способны так изменять мочу, вызывая в ней такие химические и физические изменения, при которых складываются предпосылки для образования струвитных камней. Ведь причин камнеобразования много, поэтому видов камней много, и подходы к лечению, к профилактике, к метафилактике зависят непосредственно от вида камнеобразования в почках.

ЛЕЧЕНИЕ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ

Вячеслав Вощула:

Мочекаменная болезнь для каждого пациента начинается с того, что он ощущает приступ почечной колики. Это болевой синдром, который характеризуется сильной острой болью в пояснице, по ходу мочеточников, в паховой области, боковых отделов живота, и эти боли носят стойкий характер, очень выраженный, интенсивный. Здесь не следует самостоятельно прибегать к купированию, потому что болевой синдром в области живота требует дифференциальной диагностики, для этого необходимо обратиться к специалистам. Очень важен биохимический анализ крови, мочи и самого камня.

Дмитрий Ниткин:

Оксолатные камни – наиболее распространенный тип в Беларуси. Этот камень не представляет трудностей для диагностики, хорошо виден на рентгене. Чаще всего, если размер камня позволяет, мы выполняем дистанционную литотрипсию - дробление камней.

Валерий Лелюк, врач-уролог:

Сеанс дистанционной литотрипсии - процедура болезненная, но для того, чтобы ее выполнять, не требуется глубокий наркоз, достаточно введения анальгетиков. Процедура длится около 30 минут.

Вячеслав Вощула:

Иногда нам необходимо установить стент в почку, это специальная пластиковая трубочка, которая устанавливается в чашечно-лоханочную систему и мочевой пузырь, чтобы был обеспечен непрерывный ток мочи от почки к мочевому пузырю на фоне выполняемых нами вмешательств.

Также в устранении некоторых видов камней врачи прибегают к комбинированию медикаментозного и дистанционного волнового воздействия.

Дмитрий Ниткин:

Положительный момент заключается в том, что уратные камни можно пытаться растворять. Есть определенные методики, назначаются цитратные смеси, водная нагрузка, и такой камень можно растворить. Мы используем комбинированную методику – сначала растворяем камень 3 месяца, потом проводим дробление.

Помимо дистанционных методов дробления камней, широко используются и контактные, где камень разрушается при помощи ультразвука, лазера или пневмоэнергии.

Дмитрий Ниткин:

Для контактного дробления в почке используется нефроскоп, который вводится в почку через прокол кожи в проекции почки, и через этот инструмент проводится источник энергии для дезинтеграции камня. И второй инструмент – уретроскоп, предназначенный для дробления камня в мочеточнике, который вводится в организм через естественные пути, через уретру и мочеточник, подводится непосредственно к камню и через него подводится энергия для деструкции камня.

Вячеслав Вощула:

Если мы видим, что методы контактного и дистанционного дробления займут слишком много времени, это тяжело для пациента, мы проводим открытую операцию, оставляя ему впоследствии методы профилактики и метафилактики.

ПРОФИЛАКТИКА МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ

Высокая способность мочекаменной болезни к рецидивированию подтверждается тем фактом, что примерно 50% прооперированных пациентов через некоторое время возвращаются на больничную койку.

Вячеслав Вощула:

На сегодняшний день при правильном лечении, при правильном выборе обследования ожидание успеха – это большой процент наших случаев.

Дмитрий Ниткин:

Нередко видим ситуацию, когда пациент после успешного лечения приходит с рецидивом через 3-4 года. Кто виноват? Такому пациенту нужно было как минимум раз в полгода приходить к урологу и выполнять соответствующие тесты.

Тадеуш Тарендь:

Сегодня пациент после выписки не уходит без рекомендаций. Выдается подробная выписка – сюда и фитопрепараты входят, и медикаментозные препараты. Если мы говорим об оксолатных камнях, то есть свой комплекс противорецидивного лечения – это диета, в первую очередь. Необходимо избегать продуктов, богатых оксолатами: шпинат, салаты, томаты, соки, копчености, консервы.

Диетические мероприятия при МКБ не подразумевают полный отказ от какого-то типа продуктов. Ведь залог здоровых обменных процессов – рациональное сбалансированное питание, а не соблюдение монодиеты.

Дмитрий Ниткин:

Необходимо соблюдать правильный образ жизни, разнообразное питание. Приветствуется водная нагрузка и регулярный контроль.

Вячеслав Вощула:

Расширение питьевого режима было бы показано всем, не только в качестве профилактики мочекаменной болезни. Привычка потреблять жидкость закладывается с детства. У нас нет традиции питья зеленого чая или просто минеральной воды. Необходимо, чтобы жидкость поступала в организм так же регулярно, как она расходуется.

Нашему организму, прежде всего, нужна обычная питьевая вода, а не минералка, соки, чай или кофе.

Дмитрий Ниткин:

Нужно обращаться к врачу не только, когда есть болезнь, но и с позиции профилактических осмотров и обследований. Это то условие, которое позволит рано выявить болезнь и вовремя оказать помощь современными малоинвазивными способами.