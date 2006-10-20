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Мир ведет борьбу с остеопорозом

20 октября 2006 09:37
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20 октября отмечается Всемирный день борьбы с остеопорозом. По данным Всемирной организации здравоохранения, данное заболевание представляет собой одну из наиболее важных проблем человечества, не уступая по значимости сердечно-сосудистым и онкологическим заболеваниям. Оно характеризуется повышенной хрупкостью костей и обусловлено низким содержания кальция в костной ткани. В настоящее время остеопорозом страдает около 200 млн. человек в мире, причем у 2,5 млн. болезнь сопровождается переломами костей. Заболевание в большей части случаев протекает незаметно, отсюда и его второе название - "тихая эпидемия XXI века". До недавнего времени остеопороз рассматривался исключительно как заболевание пожилых людей, но сегодня уже доказано, что его истоки лежат в детском возрасте. Поэтому во избежание развития заболевания помимо изменения образа жизни необходимо ежедневно восполнять дефицит кальция и витамина Д.
# Здоровье

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