Минздрав рекомендует белорусам воздержаться от поездок на Азовское море

Во Франции запретили продавать таблетки Nizoral

Французское правительственное агентство по надзору за лекарственными препаратами и продуктами (Afssaps) запретило продажу в стране таблеток Nizoral, которые широко используются для лечения грибковых заболеваний, из-за опасных побочных действий для печени.