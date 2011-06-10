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Минздрав рекомендует белорусам воздержаться от поездок на Азовское море

10 июня 2011 07:41
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В Донецкой области Украины неблагополучная ситуация по холере. По результатам лабораторных исследований, источник заражения — сточные воды — он выявлен в открытых водоемах, морской воде, и рыбе.Местные власти запретили купание и рыбалку в реках Кальчук, Кальмиус, и в Азовском море. Минздрав Беларуси усилил санитарно-карантинный контроль за пассажирами, прибывающими из стран, в которых выявлены случаи холеры. Больных или подозрительных на заболевание лиц пока не выявлено, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
# Здоровье

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