Минздрав Беларуси подтвердил еще два случая заражения вирусом гриппа A/H1N1

Заболели дети, которые вернулись из Великобритании, где они находились на оздоровлении.

У всех школьников лабораторно подтвержден вирус гриппа A/H1N1. Сейчас они находятся в больнице и получают соответствующее лечение. Общее состояние детей удовлетворительное.



Ранее в Беларуси были лабораторно подтверждены четыре случая заражения высокопатогенным вирусом гриппа A/H1N1. Первым заболевшим стал гражданин Китая, который вернулся в Беларусь после отдыха на родине. Еще трое детей - все граждане Беларуси - привезли грипп A/H1N1 из Великобритании, где находились на оздоровлении.

Всего же в мире, по данным Всемирной организации здравоохранения, лабораторно подтвержденные случаи заражения новым вирусом зарегистрированы более чем в ста пятидесяти странах мира. Заболели более 200 тысяч человек, умерли - свыше 2 тысяч.