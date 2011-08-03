Минздрав Беларуси напоминает пять ключевых правил спасения от кишечной палочки

Во-первых, необходимо поддерживать чистоту в кухне, мыть руки перед едой и после туалета. Во-вторых, следует отделять сырое и приготовленное; для обработки сырых продуктов пользоваться отдельными кухонными приборами и принадлежностями; хранить продукты в закрытой посуде.

В-третьих, рекомендуется хорошо прожаривать и проваривать продукты, особенно мясо, птицу, яйца и морские продукты, а также тщательно подогревать приготовленное. Такие блюда, как супы и жаркое, следует доводить до кипения, чтобы быть уверенными, что они достигли 70°С. При готовке мяса или птицы их соки должны быть прозрачными, а не розовыми.



В-четвертых, не следует оставлять приготовленную пищу при комнатной температуре более чем на два часа, а также хранить пищу долго, даже в холодильнике. Необходимо охлаждать без задержки все приготовленные и скоропортящиеся продукты желательно ниже 5°С, а приготовленные к еде блюда должны оставаться горячими выше 60°С вплоть до сервировки. Кроме того, не рекомендуется размораживать продукты при комнатной температуре.



В-пятых, необходимо использовать безопасную воду и сырые продукты, мыть фрукты и овощи. Нельзя употреблять продукты с истекшим сроком годности.