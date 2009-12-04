Минздрав: Атипичной пневмонии и легочной чумы в Мозыре нет

Об этом сообщили в Минздраве. В медицинском ведомстве отметили, что эпидситуация в стране сейчас спокойная.

Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом соответствует уровню прошлого года, и Мозырь в этом отношении не исключение. В Минздраве возмущены некорректной информацией, появившейся в некоторых СМИ о якобы сложной ситуации с заболеваемостью в этом городе.

Роберт Часнойть, первый заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь:

- Никакой особенной ситуации не существует, и вся та информация, которая сегодня имеется в интернете, она надуманная и не соответствует действительности и реальности. Лечебные учреждения в Мозыре работают в обычном режиме. Даже те отделения, которые были перепрофилированы, они пришли в соответствие со своей номенклатурой. Никаких случаев заболевания атипичной пневмонией и легочной чумой не имеется.