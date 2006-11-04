Минский консультативно-диагностический центр осваивает новое оборудование

В Минском консультативно-диагностическом центре осваивают работу на новом ультразвуковом аппарате для эхокардиографических исследований. Появление такого сверхсовременного оборудования значительно расширило возможности столичных врачей.

Новые технологии плюс современные методики - хороший подарок не только медикам, но и пациентам.

17 лет назад центр начинался с огромной стройки. Сегодня это уже шесть диагностических отделений и одно консультативное. Многие обследования можно пройти только здесь, в чём не малая заслуга несменного руководителя центра Анатолия Толкачёва.

Многие вопросы помогает решать и депутатская деятельность руководителя. Сегодня центр имеет даже аппараты экспертного класса, один из которых - рентгеновский томограф.

В планах руководителя - достроить вторую очередь центра и оснастить его по последнему слову техники. Уже в ближайшее время медики смогут освоить новые методики в диагностике заболеваний.