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Минский консультативно-диагностический центр осваивает новое оборудование

04 ноября 2006 13:59
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В Минском консультативно-диагностическом центре осваивают работу на новом ультразвуковом аппарате для эхокардиографических исследований. Появление такого сверхсовременного оборудования значительно расширило возможности столичных врачей.

Новые технологии плюс современные методики - хороший подарок не только медикам, но и пациентам.

17 лет назад центр начинался с огромной стройки. Сегодня это уже шесть  диагностических  отделений и одно консультативное.  Многие обследования можно пройти только здесь,  в чём не малая заслуга несменного руководителя центра Анатолия Толкачёва.

Многие вопросы помогает решать и депутатская деятельность руководителя.  Сегодня центр имеет даже аппараты экспертного класса, один из которых - рентгеновский томограф. 

В планах руководителя - достроить вторую очередь центра и оснастить  его по последнему слову техники. Уже в ближайшее время медики смогут освоить новые методики в диагностике заболеваний.

# Здоровье

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