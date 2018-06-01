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Минские врачи разработали приложение для безопасного загара: как оно работает?

01 июня 2018 08:23
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Мобильное приложение этих белорусских новаторов позволяет загорать без вреда для здоровья. На его создание у молодых людей ушло чуть больше двух месяцев.

Павел Чехов, разработчик приложения для безопасного загара:
Поскольку мы учились в медицинском университете, мы изучали влияние ультрафиолета на кожу, физические факторы и был опыт программирования, то мы в какой-то момент решили: почему бы все это не совместить. Таким образом, появилась такая идея. 

Минские врачи разработали приложение для безопасного загара: как оно работает?-1

По образованию создатели «умного» приложения – врачи профилактической медицины. Основные пользователи этого мобильного спасителя от солнца – люди из США, Австралии и Новой Зеландии. Среди белорусов тоже есть заинтересованные необычной новинкой, но пока их не так много. 

Минские врачи разработали приложение для безопасного загара: как оно работает?-4

Константин Шмелёв, разработчик приложения для безопасного загара:
Многие факторы, которые мы могли узнавать, общедоступны, то есть это погодные условия, это тип кожи, они простые. Человек может, не ошибившись, точно задать их приложению. Мы можем гарантировать в какой-то степени результат. Основная цель была в том, чтобы мы могли наиболее точно доставить ценность пользователю.

Минские врачи разработали приложение для безопасного загара: как оно работает?-7

Полезная разработка помогает определить безопасное время пребывания на солнце и не сгореть. Нужно лишь выбрать свой цвет кожи и указать SPF-индекс крема для загара. 

Павел Чехов:
Допустим, человек приходит на пляж. Обычно люди используют солнцезащитный крем. Он берет приложение, выставляет какой SPF-фактор у солнцезащитного крема, нажимает кнопочку, и приложение через интернет получает необходимые данные и ведет расчет времени, сколько времени он может позагорать.

Минские врачи разработали приложение для безопасного загара: как оно работает?-10

Затраты на создание приложения почти окупились, и уже сейчас неспешно оно начинает приносить разработчикам прибыль. В планах у ребят сделать приложение бесплатным, а дополнительный функционал платным. 

Константин Шмелёв:
Мы собираемся интегрировать сложные сервисы приложения, которые позволят пользователям полностью заботиться о своей коже. Это будут инструменты, вроде сканера кожи, системы рекомендации как плана загара, так и одежды, выбора кремов и других факторов, которые могут действовать. 

Минские врачи разработали приложение для безопасного загара: как оно работает?-13

Сейчас парни активно усовершенствуют своё творение и ищут инвестиции в полезную разработку.

Подробности – в видеоматериале.  

# Здоровье # Здоровье # Павел Чехов # Константин Шмелёв # Фотофакт # Технологии

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