Минские врачи разработали приложение для безопасного загара: как оно работает?

Мобильное приложение этих белорусских новаторов позволяет загорать без вреда для здоровья. На его создание у молодых людей ушло чуть больше двух месяцев. Павел Чехов, разработчик приложения для безопасного загара:

Поскольку мы учились в медицинском университете, мы изучали влияние ультрафиолета на кожу, физические факторы и был опыт программирования, то мы в какой-то момент решили: почему бы все это не совместить. Таким образом, появилась такая идея.

По образованию создатели «умного» приложения – врачи профилактической медицины. Основные пользователи этого мобильного спасителя от солнца – люди из США, Австралии и Новой Зеландии. Среди белорусов тоже есть заинтересованные необычной новинкой, но пока их не так много.

Константин Шмелёв, разработчик приложения для безопасного загара:

Многие факторы, которые мы могли узнавать, общедоступны, то есть это погодные условия, это тип кожи, они простые. Человек может, не ошибившись, точно задать их приложению. Мы можем гарантировать в какой-то степени результат. Основная цель была в том, чтобы мы могли наиболее точно доставить ценность пользователю.

Полезная разработка помогает определить безопасное время пребывания на солнце и не сгореть. Нужно лишь выбрать свой цвет кожи и указать SPF-индекс крема для загара. Павел Чехов:

Допустим, человек приходит на пляж. Обычно люди используют солнцезащитный крем. Он берет приложение, выставляет какой SPF-фактор у солнцезащитного крема, нажимает кнопочку, и приложение через интернет получает необходимые данные и ведет расчет времени, сколько времени он может позагорать.

Затраты на создание приложения почти окупились, и уже сейчас неспешно оно начинает приносить разработчикам прибыль. В планах у ребят сделать приложение бесплатным, а дополнительный функционал платным. Константин Шмелёв:

Мы собираемся интегрировать сложные сервисы приложения, которые позволят пользователям полностью заботиться о своей коже. Это будут инструменты, вроде сканера кожи, системы рекомендации как плана загара, так и одежды, выбора кремов и других факторов, которые могут действовать.