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Минские врачи помогли пациентке за один день похудеть сразу на 80 килограммов

16 января 2010 15:14
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В центре герниологии и бариатрической хирургии 4-й столичной клиники 55-летней женщине сделали операцию и удалили слой жировой клетчатки.

Пациентка поступила с 4-й степенью ожирения и весом в 220 килограммов. Ее состояние осложнял лимфостаз, что привело к образованию внушительных размеров «мешка» из кожи и жировой клетчатки.

Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и впервые за четыре года может спокойно передвигаться. К слову, женщине предстоит еще одна операция, после чего  она сможет сбросить вес ещё килограммов на 60.

Зинаида Бенько:
Я шла на операцию и думала «пан или пропал». Если честно, шла на смерть, не думала, что так будет. Проснулась в тот же день в реанимации. На следующий день я села, а потом и пошла — как это было легко.

# Здоровье

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