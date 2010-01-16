Минские врачи помогли пациентке за один день похудеть сразу на 80 килограммов

В центре герниологии и бариатрической хирургии 4-й столичной клиники 55-летней женщине сделали операцию и удалили слой жировой клетчатки.

Пациентка поступила с 4-й степенью ожирения и весом в 220 килограммов. Ее состояние осложнял лимфостаз, что привело к образованию внушительных размеров «мешка» из кожи и жировой клетчатки.

Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и впервые за четыре года может спокойно передвигаться. К слову, женщине предстоит еще одна операция, после чего она сможет сбросить вес ещё килограммов на 60.

Зинаида Бенько:

Я шла на операцию и думала «пан или пропал». Если честно, шла на смерть, не думала, что так будет. Проснулась в тот же день в реанимации. На следующий день я села, а потом и пошла — как это было легко.