Минские ветераны стали жертвами лжемедика

Вместо лекарств он продавал им биологически активные добавки

Жертвами псевдомедика оказались ветераны. Сначала мужчина находил их по телефону, представлялся новым лечащим врачом и обсуждал время визита. А переступив порог квартиры, уходить не спешил. По несколько часов убеждал случайных пациентов отказаться от своих лекарств и купить его таблетки от всех болезней.

Он уходил, но обещал вернуться — через две недели. Когда Валентина Кирилловна отдавала ему последние сбережения, псевдоврач гарантировал здоровье. Мол, за месяц вылечит сердце и больные суставы. Она поверила. Потом поняла, что ошиблась. По образованию биолог, во время войны — лейтенант медслужбы. Валентина Неофитова знала: БАДы — не лечат. Но надпись «биологически активная добавка» увидела, когда так называемый врач уже скрылся за дверью.

Стала искать его по визитке. Оказалось ни номера, ни человека с такой фамилией в поликлинике нет. Женщину недавно выписали из больницы. Но после приема этих таблеток 90-летняя старушка чуть не оказалась там вновь.

Валентина Неофитова, пенсионерка:

Я принимала один день, мне стало еще хуже, чем было. И я принимать перестала. Экспертизу этих препаратов ведь никто не делал.

В поликлинике пожимают плечами и просят быть осторожными. Ведь патронажный медработник делает уколы и измеряет давление.

Людмила Луговец, начальник отдела комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Медицинские работники лекарственные препараты по квартирам, по домам не разносят, такой практики у нас никогда не было и нет.

Сколько людей купили эти БАДы — пока неизвестно, как не известно и то, кто их распространял среди ветеранов. Поиски этого человека милиция еще не ведет. По сути, это мошенничество, а, значит, есть повод для возбуждения уголовного дела. Но его пока нет, как нет и самих заявлений от покупателей.