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Минские поликлиники оснастят цифровыми маммографами

20 октября 2011 06:50
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Новое оборудования подключат к телемедицинской системе. Это позволит специалистам посредством Интернета направлять снимки в онкодиспансер. Система цифровой маммографии создается по образцу сети флюорографии, которая ежегодно позволяет экономить до миллиона евро. По многим параметрам уровень развития телемедицины в Беларуси превосходит другие государства СНГ. Эти услуги в Беларуси оказываются бесплатно. А совершенствование системы здравоохранения идет не только в Минске и областных центрах, но и в регионах. Так, уже к 2015 году планируется создать республиканскую телемедицинскую систему, которая объединит не менее 60% учреждений здравоохранения Беларуси.
# Здоровье

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