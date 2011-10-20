Минские поликлиники оснастят цифровыми маммографами

Новое оборудования подключат к телемедицинской системе. Это позволит специалистам посредством Интернета направлять снимки в онкодиспансер. Система цифровой маммографии создается по образцу сети флюорографии, которая ежегодно позволяет экономить до миллиона евро. По многим параметрам уровень развития телемедицины в Беларуси превосходит другие государства СНГ. Эти услуги в Беларуси оказываются бесплатно. А совершенствование системы здравоохранения идет не только в Минске и областных центрах, но и в регионах. Так, уже к 2015 году планируется создать республиканскую телемедицинскую систему, которая объединит не менее 60% учреждений здравоохранения Беларуси.