Минские моржи открыли очередной сезон под дождем и при плюсовой температуре

На Комсомольском озере несколько десятков любителей зимнего купания совершили первый заплыв.

Желающих окунуться в ледяную прорубь в этом году хоть отбавляй. Это при том, что температура воды чуть выше нуля, а глубина под ногами – более двух метров. Впрочем, любители «моржевания» уверены: после таких низких температур никакой жар не страшен.

Прежде чем искупаться в ледяной воде, необходимо правильно подготовится. Утренняя пробежка и разминка – лучшее средство от переохлаждения. Однако сегодня столичным моржам карты спутала погода. На улице – дождь и плюсовая температура. Впрочем, ветераны омовения под открытым небом внимания на это не обратили, пообещав на крещенские морозы окунуться еще раз, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Лазаренко, морж:

Когда минус 20, совсем другое ощущение, когда прилипают ноги. А сейчас почти как летом.

Сергей Владимиров, морж:

Только ветер небольшой дискомфорт дает. А так очень тепло, прямо, я бы сказал, очень горячо, жжет.