Минские хирурги провели операцию по устранению расщелины нёба двухмесячному ребенку

Ранее такой вид хирургического вмешательства был возможен только детям от полугода.

Однако, после модернизации отделения челюстно-лицевой хирургии 4-й городской детской клинической больницы, операции можно проводить пациентам помладше.

Расщелина нёба — одна из распространенных патологий у новорожденных. Она мешает нормально питаться, что в свою очередь негативно влияет на развитие. Избавиться от дефекта можно только хирургическим путем. И чем раньше — тем лучше.

Александр Корсак, хирург 4-ой детской клинической больницы Минска:

Раньше мы делали операции в один этап, более объёмные, поэтому дети были постарше — такова была тактика. А теперь мы такую операцию делаем в два этапа, не повреждая кости и не задерживая рост верхней челюсти. Поэтому имеем физиологическое право оперировать чуть раньше.

Новые возможности лечения открылись и в офтальмологическом отделении больницы. После модернизации здесь могут оперировать недоношенных детей, страдающих тяжелым заболеванием глаз. Патологию устраняют с помощью лазера. И операция относится к разряду высокотехнологичных.

К слову, каждый месяц в 4-ой больнице устраняют до 30 челюстно-лицевых и до 10 офтальмологических патологий у детей. Сейчас завершается реконструкция реанимационного отделения и операционного блока. Закуплено новое медоборудование высокого класса, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».