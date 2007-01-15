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Минская городская служба скорой помощи "03" будет работать еще оперативнее

15 января 2007 15:05
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Городские власти приобрели для врачей современные переносные радиостанции. 25 новых аппаратов уже работают и обеспечивают современную связь между оперативным отделом "скорой" и выездными бригадами. Преимущества аппаратов - хорошая слышимость, бесперебойная работа в местах массового скопления людей, отсутствие перенапряжения. 20 переносных радиостанций старого поколения уже заменили новыми. И уже совсем скоро планируется полностью перейти на новую связь.
# Здоровье

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