Минская городская служба скорой помощи "03" будет работать еще оперативнее
Городские власти приобрели для врачей современные переносные радиостанции. 25 новых аппаратов уже работают и обеспечивают современную связь между оперативным отделом "скорой" и выездными бригадами. Преимущества аппаратов - хорошая слышимость, бесперебойная работа в местах массового скопления людей, отсутствие перенапряжения. 20 переносных радиостанций старого поколения уже заменили новыми. И уже совсем скоро планируется полностью перейти на новую связь.