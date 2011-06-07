Министры сельского хозяйства ЕС экстренно собрались на совещание по поводу опасной инфекции, вспыхнувшей в Германии

Ряд государств в целях безопасности запретили ввоз овощей из стран Евросоюза. А в Чехии санэпидемслужбы проверяют на наличие вируса даже ввозимое из Германии мясо.
Случаи заражения опасным вирусом зафиксированы в 13 странах ЕС, а также в США. В больницы продолжают поступать инфицированные, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
По последним данным, кишечной палочкой заражены несколько тысяч человек. В основном, это жители Германии.
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