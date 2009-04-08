Минчан кормят радиоактивными продуктами?

В преддверии годовщины чернобыльской аварии содержимое столичных прилавков вынесли на суд общественности.

Что такое цезий, стронций и с чем их едят — объяснять белорусам уже не надо. В апреле уже по традиции принято всего бояться. Одних пугают радиационные дожди, других — южный ветер. Самая модная фобия этого сезона — опасные продукты. Проверку мы решили организовать на столичном рынке. Журнал регистраций показал: последние превышения фона датированы еще прошлым годом.

Перед тем, как попасть на прилавок, вся продукция проходит обязательный радиационный контроль. Владельцы овощей, фруктов, мяса получают специальный талон. Это как справка из поликлиники: пациент здоров. Значит, товар готов к продаже и потреблению.

- Он в праве обратиться в лабораторию. Пригласить сотрудника лаборатории, то есть ветеринарного специалиста, который обязан выйти с ним на торговое место, - поделилась с корреспондентом СТВ Наталья Белая, заведующая лабораторией ветэкспертизы Комаровского рынка. - В присутствии данного покупателя отобрать контрольную пробу и провести межлабораторное исследование.

Контрольная проверка занимает около десяти минут. Такой прибор бьет точным замером прямо в яблочко, или огурец, в зависимости от вида товара. Как результат — уверенность посетителей рынка в своем здоровье.

Чего надо опасаться, так это придорожных базаров. Контроль за такой продукцией организовать невозможно. Здесь не так важно в каком регионе покупаешь: яблоки, грибы и мясо с повышенным фоном были зарегистрированы даже в Лагойском районе. Зато на рынки и в магазины страны такому товару путь заказан. Так что запущенная в очередной раз в народ радиационная утка на самом деле оказалась чистой.

