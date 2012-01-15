Миллиард рублей на детский корпус Поставской районной больницы дали спонсоры

Новости Беларуси. В отличие от клиник крупных городов, больница в регионе — это нечто большее для жителей райцентра. Это может быть и культурный, и исторический центр города. А дорогу в таком городе объясняют не иначе как «за больницей налево». В Поставах больница — еще и настоящий дворец.

На территории больничного городка в Поставах находится дворец Тызенгаузов. Его построили в 18 веке. И в нем же сейчас находится неврологическое отделение Поставской районной больницы. У нее, кстати, есть даже лицензия на продажу сувениров и прием туристов.

Сегодня дворцово-парковый ансамбль — одна из основных достопримечательностей города. Его включили в экскурсионный маршрут по району, и каждый год тут бывают тысячи туристов. За сохранение памятника истории был выделен грант ЮНЕСКО. Что интересно, получила его больница, которая в ближайшем будущем собирается полностью отдать раритетный корпус на откуп туристам. И оставить в самом дворце только свою администрацию.

Впрочем, художественная составляющая актуальна здесь не только у неврологов. Показательно в этом смысле детское отделение.

Владимир Чекавый, главный врач Поставской центральной районной больницы:

Энергия детского рисунка иногда важнее, чем лекарство, главная наша концепция в организации лечения в детском отделении — чтобы дети не боялись больницы, чтобы в больнице были добрые айболиты.

Стоимость проекта детского корпуса — около миллиарда рублей. И все было сделано на спонсорские средства. Буквально с нуля: начиная с разработки инженерных сетей и заканчивая закупкой оборудования. У каждой комнаты — табличка с именами тех, кто помог в ремонте. Без указания суммы.

Цифр в этом отделении в принципе немного. Даже номера палат решили визуализировать. Просто не все маленькие пациенты умеют считать, зато ежика от утенка отличают. В итоге, лежат здесь с одной стороны по неприятной причине, а с другой — очень даже с комфортом.

Ирина Овсяник:

В такой палате хорошей конечно нравится лежать. Туалет и душевая кабинка, все на месте. Чисто, светло, ребенку уютно.

В хирургии здесь делают до тысячи операций в год. Так что застать операционную в режиме ожидания практически невозможно.

Вырезают не только аппендицит. В Поставах практикуются и куда более сложные операции. Например, лапароскопия — это удаление желчных пузырей с камнями закрытым способом. А в прошлом году провели первую операцию по эндопротезированию тазобедренного сустава. Раньше за такой помощью надо было ехать триста километров — в областной центр. Теперь с больничной койки такие пациенты домой ходят пешком.

Все вместе сложилось модель развития здравоохранения удаленного района. Сотни километров до Витебска и Минска вынудили больничную систему Постав быть самодостаточной.

Владимир Чекавый, главный врач Поставской центральной районной больницы:

То оборудование, которое мы получаем — это очень серьезное оборудование. Даже в ЦРБ получили японского производства видеостойки, кинескопы, УЗИ очень серьезного уровня. И мы делаем все возможное, чтобы это оборудование было доступно и пациентам участковых больниц.

Получилось сконцентрировать максимум услуг в одном месте и найти тех, кто будет их оказывать. Ведь вопрос кадров для медицины регионов тоже бывает больным.

Владимир Чекавый, главный врач Поставской центральной районной больницы:

Ставка на местные кадры. Сейчас у нас 54 студента-врача занимаются в медицинских университетах. В следующем году у нас на выпуске девять врачей. Со всеми побеседовали, встретились, я знаю, где они будут жить, кем они хотят быть.