Международный проект по поддержке государственной программы «Туберкулез» начал действовать в нашей стране

Ежедневно в мире палочка Коха убивает 5 тысяч человек. Белорусам в борьбе с туберкулезом поможет ПРООН и Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией. Люди с этим диагнозом обычно не любят рассказывать о своей болезни. Ведь в массовом сознании туберкулез — удел нищих, бомжей и заключенных. Они и вправду болеют чаще. Но сегодня в списке и вполне благополучные обыватели. Врачи во всем мире убеждены, туберкулез – такая же чума XXI века, как и СПИД. Палочка Коха убивает 5 тысяч человек в мире ежедневно. Белорусам бороться с древнейшей болезнью помогает ПРООН и Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией. В рамках проекта по поддержке государственной программы "Туберкулез" 2 тысячам пациентов уже оказана помощь.



Кстати, в нашей стране ситуация с туберкулезом не плачевна. Но врачи считают, что болезнь легче предупредить, чем лечить. А значит необходимо профессиональное обследование. Без современного оборудования не обойтись. Сначала на помощь медикам-фтизиатрам пришли пульмосканы. Отечественная разработка.



Оборудование, кстати, куплено в рамках международного проекта. В планах – укрепление Национальной референс-лаборатории и внедрение Национального регистра "Туберкулез". В него внесут всех больных туберкулезом в Беларуси. И не случайно. Каждый из них ежегодно может прибавить в черный список в среднем 10-15 человек. Задача номер один для медиков не только снизить заболеваемость, но и увеличить показатель успешного лечения.



Кстати, в марте в рамках того же проекта экспериментальный курс лечения начнут первые 200 белорусов с затяжной формой туберкулеза. На приобретение лекарств для них уже израсходовано около 600 тысяч долларов. Тем же, кто хочет избежать страшного заболевания, врачи советуют не отказываться от флюорографии, бросить курить и, по возможности, меньше нервничать.