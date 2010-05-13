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Международный научно-практический симпозиум «Лекарство во благо человека» стартовал в Минске

13 мая 2010 06:28
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200 специалистов из Беларуси, России, Украины и Казахстана обсудят как экономический аспект лекарственного оборота, так и сугубо медицинский.

Внедрение инновационных технологий — одна из ключевых тем конференции. Без внимания ученых и врачей не останется ни один лекарственный вопрос.

Людмила Реутская, начальник Управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Республики Беларусь:
Наши страны идут по пути Европейского союза, гармонизируют документы в соответствии с международным опытом, рекомендациями Всемирной организации здравоохранения. Сейчас это одна из очень серьёзных и важных наших задач, для того даже, чтобы мы могли признать регистрацию лекарственных средств, производимых в каждой из наших стран, мы должны провести целый ряд серьезнейших мероприятий.

# Здоровье

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